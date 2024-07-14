فون دير لايين تعبر عن "صدمتها الشديدة" إزاء إطلاق النار خلال التجمع الانتخابي لترامب

عبّرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين عن "صدمتها الشديدة" إزاء إطلاق النار في خلال التجمّع الانتخابي للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.وقالت عبر منصة "إكس": "أشعر بصدمة عميقة إزاء إطلاق النار الذي وقع خلال تجمّع انتخابي للرئيس السابق ترامب".وأضافت: "أتمنّى لدونالد ترامب الشفاء العاجل وأقدّم تعازيّ لأسرة الضحية البريئة. العنف السياسي لا مكان له في الديموقراطية".