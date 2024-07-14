ماكرون يصف إطلاق النار على ترامب بأنه مأساة للأنظمة الديمقراطية

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأحد إن يتعاطف مع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بعد إطلاق النار عليه خلال تجمع انتخابي، واصفًا ما حدث بأنه "مأساة" للأنظمة الديمقراطية.



وكتب ماكرون على منصة إكس للتواصل الاجتماعي: "أرسل له تمنياتي بالشفاء العاجل. لقد قتل أحد الحضور وأصيب عدد آخر. إنها مأساة لأنظمتنا الديمقراطية. فرنسا تشاطر الشعب الأميركي الصدمة والغضب".