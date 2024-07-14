بعد الغارة الإسرائيلية... قيادي كبير في حماس يؤكد أن الضيف بخير

أكد قيادي كبير في حماس لوكالة فرانس برس الأحد أن قائد كتائب عز الدين القسام محمد الضيف "بخير" بعدما استهدف بضربة إسرائيلية على قطاع غزة السبت.



واوضح المصدر طالبًا عدم الكشف عن هويته أن "القائد محمد الضيف بخير ويشرف مباشرةً على عمليات القسام والمقاومة".

