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موسكو تدعو واشنطن إلى التصدي "لسياسات التحريض على الكراهية"

أخبار دولية
2024-07-14 | 03:26
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موسكو تدعو واشنطن إلى التصدي &quot;لسياسات التحريض على الكراهية&quot;
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موسكو تدعو واشنطن إلى التصدي "لسياسات التحريض على الكراهية"

حثّت روسيا الولايات المتحدة على التصدّي "لسياسات التحريض على الكراهية ضدّ المعارضين السياسيين والدول والشعوب"، مستغلة محاولة اغتيال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب للتنديد بالدعم الأميركي لأوكرانيا.
     
وفيما توجّهت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا إلى "هؤلاء الذين يصوّتون في الولايات المتحدة لتزويد (الرئيس الأوكراني فولوديمير) زيلينسكي أسلحة"، ندّدت أيضا بالدعم الأميركي لكييف التي تتهمها بالتحريض على "هجمات ضدّ الرئيس الروسي". 

وقالت: "قد يكون من الأفضل استخدام هذه الأموال لتمويل الشرطة الأميركية وغيرها من الأجهزة التي من المفترض أن تضمن القانون والنظام في الولايات المتحدة؟". 

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