المستشار الألماني: الهجوم على ترامب دنيء

وصف المستشار الألماني أولاف شولتس إطلاق النار على الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في خلال تجمع انتخابي أمس بأنه عمل دنيء وتهديد للديمقراطية.



وقال شولتس في منشور على منصة إكس "الهجوم على المرشح الرئاسي الأميركي دونالد ترامب دنيء. أتمنى له الشفاء العاجل. قلبي أيضا مع ضحايا الهجوم. أعمال العنف تلك تهدد الديمقراطية‭‭".