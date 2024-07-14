الرئيس الصيني يعرب عن "تعاطفه" بعد تعرض ترامب لمحاولة اغتيال

أعرب الرئيس الصيني شي جينبينغ عن "تعاطفه" مع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الذي تعرض لمحاولة اغتيال على ما قال ناطق صيني.وأوضح متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في بيان: "تتابع الصين عن كثب الوضع المحيط بإطلاق النار على الرئيس السابق دونالد ترامب".