مهمة بحرية أوروبية تعلن أنها دمرت طائرة مسيرة في خليج عدن

أعلنت المهمة البحرية للاتحاد الأوروبي التي تضطلع بمهام حماية السفن في البحر الأحمر أن الفرقاطة (بسارا) التابعة لها دمرت طائرة مسيرة في خليج عدن اليوم الأحد.



وبدأت المهمة التي تحمل اسم (أسبيدس) في شباط لمواجهة هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على سفن بالمنطقة تشنها جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران. وتقول الجماعة إنها تشن الهجمات تضامنًا مع الفلسطينيين وسط الحرب الإسرائيلية في غزة.



ولدول أخرى منها الولايات المتحدة قوات بحرية تعمل في المنطقة.