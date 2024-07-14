ستولتنبرغ يعبر عن الصدمة إزاء محاولة إغتيال ترامب

أعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ الأحد عن "صدمته" إزاء محاولة اغتيال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، مؤكدًا أن "دول الحلف تقف متحدة للدفاع عن حريتنا وقيمنا".



وقال على منصة إكس: "أنا مصدوم من محاولة اغتيال الرئيس ترامب. أتمنى له الشفاء العاجل"، مضيفًا: "أدين الهجوم. العنف السياسي لا مكان له في ديموقراطياتنا. دول الناتو تقف متحدة للدفاع عن حريتنا وقيمنا".