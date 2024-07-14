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حاكم دبي: تعيين الشيخ حمدان بن محمد بن راشد نائبًا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرًا للدفاع في الإمارات

أخبار دولية
2024-07-14 | 05:34
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حاكم دبي: تعيين الشيخ حمدان بن محمد بن راشد نائبًا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرًا للدفاع في الإمارات
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حاكم دبي: تعيين الشيخ حمدان بن محمد بن راشد نائبًا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرًا للدفاع في الإمارات

أعلن حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي اليوم الأحد عن تشكيل وزاري جديد في دولة الإمارات يشمل انضمام الشيخ حمدان بن محمد بن راشد لحكومة الدولة نائبًا لرئيس مجلس الوزراء وتعيينه وزيرًا للدفاع.

وجاء في المنشور: "بعد التشاور مع الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة، واستمرارًا للتطوير المستمر في هيكلية حكومة دولة الإمارات، نعلن اليوم عن تشكيل وزاري جديد في الدولة كالتالي: انضمام الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم لحكومة دولة الإمارات نائبًا لرئيس مجلس الوزراء وتعيينه وزيرًا للدفاع في دولة الإمارات".

وقال الحاكم: "ثقتنا كبيرة بأنه سيشكل إضافة كبيرة لحكومة الإمارات ومساهم رئيسي في صياغة مستقبل دولة الإمارات".

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