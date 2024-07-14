بعرض عسكري تقليدي... فرنسا تحيي يومها الوطني

تحيي فرنسا اليوم يومها الوطني، حيث يحتفل الفرنسيون بالذكرى الثمانين لتحرير بلادهم.



وافتتح الرئيس إيمانويل ماكرون العرض حيث سار على جادة فوش أمام جمهور ضئيل، إذ تم الحد من المشاركة الشعبية في المراسم هذا العام لأسباب أمنية.