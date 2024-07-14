الكرملين يدين أي عنف في إطار العمل السياسي بعد محاولة إغتيال ترامب

أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف الأحد، معلقًا على محاولة اغتيال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب السبت، أن الكرملين "يدين بشدة أي مظهر من مظاهر العنف كجزء من النضال السياسي".



وقال أمام الصحافة: "بعد محاولات عدة لإقصاء المرشح ترامب من الساحة السياسية باستخدام الأدوات القانونية أولًا والمحاكم والمدعين العامين ومحاولات تشويه السمعة السياسية، كان واضحًا لجميع المراقبين من الخارج أن حياته في خطر"، مؤكدًا في الوقت نفسه أننا "لا نعتقد على الإطلاق أن محاولة إغتيال ترامب دبرتها السلطة الحالية".

