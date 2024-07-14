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ترامب: من المهم في هذه اللحظة أكثر من أي وقت مضى أن نقف صفا واحدا

أخبار دولية
2024-07-14 | 07:59
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ترامب: من المهم في هذه اللحظة أكثر من أي وقت مضى أن نقف صفا واحدا
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ترامب: من المهم في هذه اللحظة أكثر من أي وقت مضى أن نقف صفا واحدا

شدد الرئيس الاميركي السابق والمرشح الجمهوري للرئاسة الاميركية دونالد ترامب على أن في هذه اللحظة، من المهم أكثر من أي وقت مضى أن نقف صفا واحدا، ونظهر شخصيتنا الحقيقية كأميركيين، ونحتفظ بما لدينا من قوة وإصرار.

وقال ترامب عبر منصة تروث سوشال، بعد حادثة محاولة اغتياله، إنه يتطلع للتحدث للأمة من ويسكونسن، حيث يعقد المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري هذا الأسبوع.
 
وتابع :" ندعو الله من أجل شفاء المصابين ونحمل في قلوبنا ذكرى المواطن الذي قُتل بطريقة مروعة".

أخبار دولية

ترمب

رئاسة أميركية

محاولة اغتيال

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