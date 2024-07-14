إصابات في اندفاع مهاجم مشتبه به يستقل سيارة نحو محطة للحافلات بوسط اسرائيل

أصيب أربعة أشخاص، أحدهم على نحو خطير، عندما اندفع مهاجم مشتبه به يستقل سيارة نحو محطة للحافلات بوسط إسرائيل، بحسب السلطات الاسرائيلية.



وأطلقت قوات الأمن النار على المشتبه به، الذي قالت الشرطة إنها تعتقد أنه من سكان القدس الشرقية، و"حيدته" في الموقع، بحسب آفي بيتون قائد المنطقة المركزية في الشرطة.



وقال بيتون إن "الشخص، الذي كان يتحرك من الشرق إلى الغرب، دهس عددا من الإسرائيليين في محطة للحافلات - وواصل السير لبضع مئات من الأمتار قبل أن يستدير عائدا من منعطف وينفذ دهسا جديدا في محطة للحافلات".



وذكرت الشرطة أنها تفتش المنطقة القريبة من مدينة الرملة بحثا عن شركاء محتملين.