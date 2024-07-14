الفاتيكان يدين "الإساءة للديموقراطية" تعليقا على محاولة اغتيال ترامب

دان الفاتيكان محاولة اغتيال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، معرباً عن "قلقه" بعد هذا الهجوم الذي يشكل "إساءة للناس وللديموقراطية".



وجاء في بيان للفاتيكان أن "الكرسي الرسولي يعرب عن قلقه بعد حادثة العنف التي تسيء إلى الناس وإلى الديموقراطية وتسببت بالمعاناة والوفاة".