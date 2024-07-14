جهاز الخدمة السرية الأميركي ينفي مزاعم عن رفضه توفير حماية إضافية لترامب

نفى جهاز الخدمة السرية الأميركي أن يكون رفض توفير حماية إضافية للرئيس السابق دونالد ترامب قبل التجمّع الانتخابي في بنسيلفانيا حيث تعرّض لمحاولة اغتيال.



وشدد المتحدث باسم جهاز الخدمة السرية أنتوني غوغلييلمي على منصة إكس، أن "هناك مزاعم كاذبة يتم تداولها مفادها أنّ أحد أعضاء فريق الرئيس السابق طلب موارد أمنية إضافية وتمّ رفض ذلك".



وأكد أن هذا غير صحيح على الإطلاق، موضحا أنه "في الواقع، أضفنا موارد حماية إضافية... بما يتناسب مع التحرّكات المتزايدة في إطار الحملة" الانتخابية".