شهداء ومصابون في غارة إسرائيلية على مدرسة للأونروا وسط قطاع غزة

أعلن مسؤولون في قطاع الصحة في غزة أن عددا من الفلسطينيين سقطوا بين قتيل وجريح في ضربة جوية إسرائيلية استهدفت مدرسة في وسط القطاع.



ولفت المكتب الإعلامي الحكومي الذي تديره حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إلى أن عدد القتلى يقدر بنحو 12 حتى الآن، مشيرا إلى أن المدرسة تؤوي نازحين.