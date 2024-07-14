الجيش الإسرائيلي: مقتل قائد كتيبة خان يونس بحماس في ضربة إسرائيلية بغزة السبت

أعلن الجيش الإسرائيلي أن رافع سلامة قائد كتيبة خان يونس بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) قُتل في غارة جوية أمس السبت، والتي استهدفت أيضا قائد الجناح المسلح للحركة محمد الضيف.



وأوضح الجيش الاسرائيلي أن سلامة كان أحد أقرب مساعدي الضيف وشارك في التخطيط لهجوم حماس في السابع من أكتوبر، معتبرا أن مقتله "يعيق بشكل كبير قدرات حماس العسكرية".



ولم تؤكد حماس مصير سلامة حتى الآن.