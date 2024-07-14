انتشال رفات 139 من ضحايا الجهاديين من حفرة في شمال العراق

انتشلت السلطات العراقية رفات 139 شخصاً من شق جيولوجي طبيعي ضخم يبدو أن تنظيم الدولة الإسلامية استخدمه لإلقاء ضحاياه فيه خلال سيطرته على محافظة نينوى في شمال العراق، وفق ما قال مسؤول لوكالة فرانس برس.



وتقع حفرة علو عنتر في منطقة تلعفر على بعد نحو 70 كيلومتراُ غرب مدينة الموصل، التي شكلت "عاصمة" التنظيم المتطرف خلال فترة سيطرته الدامية.



ولا يعرف عدد الجثث التي تم إلقاؤها في الحفرة، لكن جهود البحث عن مزيد من الضحايا لا تزال مستمرة.



وقال ضياء كريم، مدير قسم المقابر الجماعية في مؤسسة الشهداء، وهي مؤسسة حكومية مكلفة العثور على المقابر الجماعية والتعرف على الرفات، إنه "حتى الآن، تم رفع رفات 139 ضحية بينهم شباب وفتيان ونساء وذكور".



وأوضح كريم لفرانس برس أن "الضحايا بحسب افادات شهود عيان هم من الأيزيديين والتركمان الشيعة وبعض سكان الموصل في هذه المنطقة والذين كانوا ضمن القوات الامنية"، مشيراً أيضاً إلى أن مقتلهم يعود "بحسب الافادات لفترة سيطرة داعش (تنظيم الدولة الإسلامية)"، وربما إلى فترة وجود تنظيم القاعدة في المنطقة.