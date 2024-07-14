غزة تتوسط مباحثات بين وزيري الخارجية السعودية والتركية

اعتبر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن ليس لدى إسرائيل النية لإنهاء الصراع.



كلام فيدان جاء من إسطنبول حيث عقد مباحثات مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان تلاها مؤتمر صحافي مشترك.



وأعلن وزير الخارجية السعودي من جهته أن بلاده تواصل التنسيق مع تركيا لدفع مزيد من البلدان للاعتراف بدولة فلسطين.