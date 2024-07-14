بايدن: أجريت محادثة قصيرة لكن جيدة مع ترامب بعد محاولة اغتياله

كشف الرئيس الأميركي جو بايدن أنه أجرى "محادثة قصيرة لكن جيدة" مع الرئيس الاميركي السابق والمرشح الجمهوري دونالد ترامب بعد محاولة الاغتيال التي تعرّض لها السبت.



وأكد بايدن، الذي ألقى كلمة مقتضبة من البيت الأبيضظن أنه "يجب علينا أن نتوحد كأمة لإظهار ما نحن عليه".



وأعلن أنه أصدر تعليمات لرئيس الخدمة السرية بمراجعة كل إجراءات الأمن بالمؤتمر الجمهوري.



ودعا بايدن إلى عدم إطلاق افتراضات بشأن دوافع مطلق الرصاص أو انتماءاته، كاشفا أن لا معلومات بعد عن دوافع مطلق الرصاص على ترامب.