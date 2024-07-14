الشخص الذي قُتل في حادث إطلاق النار على ترامب

ذكرت شقيقة الشخص الذي قُتل في حادث إطلاق نار خلال تجمع انتخابي للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في ولاية بنسلفانيا أمس السبت إن شقيقها يدعى كوري كومبيراتوري ويبلغ من العمر 50 عاما.



وقالت في منشور على فيسبوك اليوم الأحد "لقي أخي كوري كومبيراتوري حتفه في تجمع ترامب الانتخابي في بنسلفانيا. كراهية رجل واحد أودت بحياة أكثر رجل أحببناه".