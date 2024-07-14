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ترامب إلى ميلووكي لحضور مؤتمر الحزب الجمهوري: لن أدع قاتلا يفرض عليّ تغيير البرنامج
أخبار دولية
2024-07-14 | 15:31
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ترامب إلى ميلووكي لحضور مؤتمر الحزب الجمهوري: لن أدع قاتلا يفرض عليّ تغيير البرنامج
أعلن دونالد ترامب أنه سيتوجه إلى مدينة ميلووكي التي تستضيف مؤتمر الحزب الجمهوري الذي سيعلنه مرشحا للانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني، وذلك بعد نجاته السبت من محاولة اغتيال.
وكتب الرئيس السابق على منصته الاجتماعية "بسبب الأحداث الرهيبة بالأمس، كنت قررت أن اؤخر رحلتي إلى ميلووكي ليومين. لكنني لن أدع قناصا أو قاتلا يفرض عليّ تغيير البرنامج" الزمني.
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