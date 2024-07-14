انفجار قوي يهزّ مقهى مزدحما في وسط مقديشو خلال مشاهدة نهائي بطولة أوروبا



هزّ انفجار قوي مقهى شعبيا في وسط مقديشو في وقت متقدم مساء الأحد وفق ما أفاد صحافي في وكالة فرانس برس، فيما ذكرت وسائل إعلام محلية أن المكان كان مكتظا بأشخاص يشاهدون نهائي بطولة أوروبا 2024 لكرة القدم.



وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام محلية كرة نارية ضخمة وأعمدة من الدخان تتصاعد في السماء. وذكر الصحافي في فرانس برس أن الشرطة وسيارات إسعاف هرعت إلى المكان.