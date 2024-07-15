بايدن: إطلاق النار على ترامب يدعونا جميعا إلى التروي... ولحسن الحظ أنه لم يصب بجروح خطيرة

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن في كلمة ألقاها بالمكتب البيضاوي بالبيت الأبيض ضرورة توحيد الأميركيين المنقسمين بعد محاولة اغتيال تعرض فيها منافسه الجمهوري دونالد ترامب للإصابة في أثناء تجمع انتخابي بولاية بنسلفانيا.



قال بايدن إن إطلاق النار على ترامب "يدعونا جميعا إلى التروي.. ولحسن الحظ أن ترامب لم يصب بجروح خطيرة".



وكانت هذه هي المرة الثالثة التي يستخدم فيها بايدن المكتب البيضاوي الرسمي للتعليق على قضايا ذات أهمية كبرى للأميركيين منذ توليه السلطة في عام 2021.



وظهور بايدن في المكتب البيضاوي يتيح له تسليط الضوء على قوة شاغل المنصب، وهي صورة رمزية مهمة في الوقت الذي يتصدى فيه لمساعي بعض أعضاء حزبه الديمقراطي الذين يطالبون الرئيس البالغ من العمر 81 عاما بالتنحي عن خوض انتخابات الرئاسة بسبب مخاوف من افتقاره إلى القدرة الذهنية.



ويحاول بايدن وفريقه رسم مسار جديد لحملته في أعقاب إطلاق النار على ترامب، الرئيس السابق الذي يعتبره بايدن تهديدا للديمقراطية الأميركية إذا انتُخب في الخامس من تشرين الثاني.



وألغت الحملة الهجمات اللفظية على الرئيس السابق للتركيز بدلا من ذلك على المستقبل. وبعد ساعات من إطلاق النار خلال التجمع الانتخابي لترامب بدأت حملة بايدن في وقف الإعلانات التلفزيونية وتعليق الاتصالات السياسية الأخرى.