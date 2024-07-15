جيل بايدن تتحدث هاتفيا إلى ميلانيا ترامب بعد واقعة إطلاق النار

ذكرت شبكة إن.بي.سي نيوز نقلا عن مسؤول بالبيت الأبيض أن السيدة الأميركية الأولى جيل بايدن زوجة الرئيس الأميركي جو بايدن أجرت اتصالا هاتفيا مع السيدة الأولى السابقة ميلانيا ترامب.



وجاء ذلك بعد يوم من نجاة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من محاولة اغتيال خلال تجمع انتخابي له بولاية بنسلفانيا.



ومن المقرر أن يخوض ترامب المنتمي للحزب الجمهوري انتخابات الرئاسة أمام الرئيس جو بايدن مرشح الحزب الديمقراطي في الخامس من تشرين الثاني.