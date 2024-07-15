الدفاع المدني في قطاع غزة التابع لحماس يعلن استشهاد 15 شخصا في ضربة جديدة على مدرسة

أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة التابع لحركة حماس الأحد، استشهاد 15 شخصا في ضربة على مدرسة في مخيم النصيرات حيث قال الجيش الإسرائيلي إن قواته الجوية قصفت مسلحين.



وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل إن الضربة على مدرسة أبو عربان في وسط غزة "التي تأوي آلاف النازحين قتلت 15" شخصا غالبيتهم من النساء والأطفال.



من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إن سلاحه الجوي "قصف عددا من المسلحين الذين كانوا ينشطون في محيط مبنى مدرسة أبو عربان التابعة للأونروا في النصيرات".



وأضاف أن المبنى "كان يُستخدم مخبأً" وقاعدة "للهجمات" على القوات الإسرائيلية.



وأظهرت صور لوكالة فرانس برس المجمع المكوّن من ثلاثة طوابق متضررا.



وهذه الضربة التي استهدفت مدرسة أبو عربان التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في مخيم النصيرات في وسط غزة، هي الخامسة على مدرسة تأوي نازحين خلال ثمانية أيام.