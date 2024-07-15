الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الدفاع المدني في قطاع غزة التابع لحماس يعلن استشهاد 15 شخصا في ضربة جديدة على مدرسة

أخبار دولية
2024-07-15 | 00:21
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الدفاع المدني في قطاع غزة التابع لحماس يعلن استشهاد 15 شخصا في ضربة جديدة على مدرسة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الدفاع المدني في قطاع غزة التابع لحماس يعلن استشهاد 15 شخصا في ضربة جديدة على مدرسة

أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة التابع لحركة حماس الأحد، استشهاد 15 شخصا في ضربة على مدرسة في مخيم النصيرات حيث قال الجيش الإسرائيلي إن قواته الجوية قصفت مسلحين.
     
وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل إن الضربة على مدرسة أبو عربان في وسط غزة "التي تأوي آلاف النازحين قتلت 15" شخصا غالبيتهم من النساء والأطفال.
     
من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إن سلاحه الجوي "قصف عددا من المسلحين الذين كانوا ينشطون في محيط مبنى مدرسة أبو عربان التابعة للأونروا في النصيرات".
     
وأضاف أن المبنى "كان يُستخدم مخبأً" وقاعدة "للهجمات" على القوات الإسرائيلية.
     
وأظهرت صور لوكالة فرانس برس المجمع المكوّن من ثلاثة طوابق متضررا.
     
وهذه الضربة التي استهدفت مدرسة أبو عربان التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في مخيم النصيرات في وسط غزة، هي الخامسة على مدرسة تأوي نازحين خلال ثمانية أيام.

أخبار دولية

غزة

مخيم النصيرات

ضربة

مدرسة

الجيش الإسرائيلي

LBCI التالي
المعارضة الفنزويلية تندد بـ"تصعيد القمع" قبل أسبوعين من الانتخابات الرئاسية
40 قتيلا على الأقل جراء اشتباكات في شمال شرق كينشاسا
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
16:20

الدفاع المدني في قطاع غزة التابع لحماس يعلن مقتل 15 شخصا في ضربة جديدة على مدرسة

LBCI
أخبار دولية
09:59

الجيش الإسرائيلي: مقتل قائد كتيبة خان يونس بحماس في ضربة إسرائيلية بغزة السبت

LBCI
أخبار دولية
2024-07-10

ألمانيا تصف الضربة الإسرائيلية على مدرسة في غزة بأنها أمر "غير مقبول"

LBCI
آخر الأخبار
2024-07-09

المكتب الإعلاميّ لحماس: مقتل 29 فلسطينيًا في ضربة إسرائيلية على خيام نازحين خارج مدرسة في خان يونس في غزة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
02:01

انتخابات برلمانية في سوريا... ولا مفاجآت متوقعة

LBCI
أخبار دولية
01:28

روسيا تعلن إسقاط 22 مسيرة أوكرانية

LBCI
أخبار دولية
00:54

قتلى في هجوم بسيارة مفخخة في مقهى مزدحم بمقديشو

LBCI
أخبار دولية
00:32

المعارضة الفنزويلية تندد بـ"تصعيد القمع" قبل أسبوعين من الانتخابات الرئاسية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
2024-05-27

بعد "عروس الحلانيّة" ماريتا... نادين الراسي تبارك لـ "بنت البيت" دانا عاصي الحلاني

LBCI
أمن وقضاء
14:16

انفجار صهريج غاز في خراج الهيشة العكارية

LBCI
أخبار دولية
2024-07-14

ترامب يترجل من طائرته بعد حادثة إطلاق النار (فيديو)

LBCI
فنّ
2024-07-11

ليا ابنة نانسي عجرم تخطف قلوب المتابعين... "وبعدين؟" (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
14:29

بايدن: أجريت محادثة قصيرة لكن جيدة مع ترامب بعد محاولة اغتياله

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:11

هذا ما جرى في برج حمود في اليومين الماضيين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:08

مجزرة المواصي تعرقل المفاوضات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:07

تحديات أمنية وسياسية تحيط بالعملية الإنتخابية الأميركية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:04

من القرن التاسع عشر وحتى اليوم.. مسلسل اغتيالات الرؤساء الأميركيين يتواصل!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:04

راشيا عروس وادي التيم تحتضن وفدا إعلاميا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:03

محاولة اغتيال ترامب…بالتفاصيل!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

تركيا وسوريا نحو التسوية.. والعراق يستفيد!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

14 تموز يوم وطني في فرنسا... اليكم تاريخه واحتفالاته المختلفة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
06:30

"كونوا على أهبة الاستعداد"... توقّع جديد ومخيف للعالم الهولندي!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
12:02

وفاة ابن العشرين عاماً بعد تعرضه لعضّة من كلبه....اليكم الاجراءات الواجب اتباعها لتفادي هكذا مأساة

LBCI
فنّ
16:15

في كان الفرنسية... دانييلا رحمة وناصيف زيتون يقضيان شهر العسل: هكذا تبدو الأجواء! (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:03

محاولة اغتيال ترامب…بالتفاصيل!

LBCI
أخبار دولية
14:50

الشخص الذي قُتل في حادث إطلاق النار على ترامب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:11

هذا ما جرى في برج حمود في اليومين الماضيين

LBCI
فنّ
12:01

وفاة ممثلة أميركية شهيرة عن 53 عاماً بعد صراع طويل مع السرطان

LBCI
أمن وقضاء
03:57

"حزب الله" و"أمل": الجيش يحقق في إشكال حي ماضي

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More