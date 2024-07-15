المعارضة الفنزويلية تندد بـ"تصعيد القمع" قبل أسبوعين من الانتخابات الرئاسية

ندّدت المعارضة الفنزويلية بـ"تصعيد للقمع" من جانب الحكومة قبل أسبوعين من الانتخابات الرئاسية في 28 تموز التي يسعى الرئيس نيكولاس مادورو للفوز من خلالها بولاية ثالثة مدتها ست سنوات.



وقالت زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو، في خلال اجتماع مع مرشح المعارضة إدموندو غونزاليس أوروتيا في الجامعة المركزية لفنزويلا (يو سي في) في كراكاس: "نحن نشهد تصعيدا للقمع مع عمليات اعتقال لنشطاء من مختلف الأحزاب السياسية، ولأعضاء من فرقنا، ولكن أيضا لأشخاص عرضوا علينا خدماتهم فقط".



وأضافت ماتشادو أمام بضع مئات من الطلاب: "لا أحد يستطيع إيقاف" تحرّك المعارضة نحو الانتصار.

