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قتلى في هجوم بسيارة مفخخة في مقهى مزدحم بمقديشو

أخبار دولية
2024-07-15 | 00:54
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قتلى في هجوم بسيارة مفخخة في مقهى مزدحم بمقديشو
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قتلى في هجوم بسيارة مفخخة في مقهى مزدحم بمقديشو

قُتل تسعة أشخاص وأصيب 20 آخرون في انفجار سيارة مفخخة في مقهى بالعاصمة الصومالية مقديشو كان مكتظا بسبب بث نهائي يورو 2024 مساء الأحد، وفق ما أفادت مصادر أمنية وكالة فرانس برس.
     
وأفادت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية (صونا) بأن "سيارة مفخخة انفجرت الليلة أمام مطعم توب كوفي وضعها إرهابيو الخوارج"، وهو مصطلح تستخدمه السلطات للإشارة إلى حركة الشباب الإسلامية المتطرفة.
     
وهرعت الشرطة ورجال إطفاء وسيّارات إسعاف إلى المكان وفق صحافي في فرانس برس. 
     
وطوقت الشرطة المنطقة القريبة من مجمع القصر الرئاسي والتي كانت مزدحمة جدا في وقت وقوع التفجير.

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