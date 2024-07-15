روسيا تعلن إسقاط 22 مسيرة أوكرانية

أسقطت روسيا 22 مسيّرة أوكرانية في غرب البلاد وفوق شبه جزيرة القرم على ما أعلنت وزارة الدفاع الروسية.وقالت الوزارة في منشور عبر "تلغرام": "في الليلة الماضية، دمّرت الدفاعات الجوية واعترضت 22 مسيّرة".وأسقطت 15 مسيّرة فوق منطقة بريانسك الروسية الحدودية مع أوكرانيا وست مسيّرات في شبه جزيرة القرم وواحدة في ليبيتسك.وعلى صعيد آخر، أكّد حاكم كورسك إسقاط ثلاث مسيّرات أوكرانية أخرى.