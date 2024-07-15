انتخابات برلمانية في سوريا... ولا مفاجآت متوقعة

يُقبلُ السوريون في مناطق سيطرة الحكومة اليوم على صناديق الاقتراع من أجل انتخاب أعضاء مجلس الشعب، في استحقاق هو الرابع من نوعه منذ اندلاع النزاع في العام 2011، ولا يُتوقّع أن يحدث تغييراً في المشهد السياسي في البلاد.



وفتحت مراكز الاقتراع البالغ عددها 8151 مركزاً في مناطق سيطرة الحكومة، أبوابها الساعة 07,00 صباحاً بالتوقيت المحلي (04,00 بتوقيت غرينتش)، على أن تغلق الساعة 07,00 مساءً.



ويتنافس 1516 مُرشّحاً للوصول إلى 250 مقعداً، بعد انسحاب أكثر من 7400 مرشّح وفق اللجنة القضائية العليا للانتخابات. وتتوزّع المقاعد مناصفة تقريباً بين قطاع العمّال والفلاحين (127 مقعدا) وبقيّة فئات الشعب (123 مقعداً).

وتنظم الانتخابات التشريعية مرة كل أربع سنوات، يفوز فيها بانتظام حزب البعث الذي يقوده الرئيس بشار الأسد بغالبيّة المقاعد.



ويذكر أنه لا يمكن للمقيمين في مناطق عدة خارج سيطرة الحكومة أو ملايين اللاجئين الذين شردتهم الحرب المشاركة في الاقتراع.

