هيئة بحرية: واقعة على بعد 70 ميلا بحريا جنوب غربي الحديدة اليمنية

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت بلاغا عن واقعة على بعد 70 ميلا بحريا جنوب غربي الحديدة اليمنية.



وذكرت أنه يجري تحري الواقعة، من دون أن تقدم أي تفاصيل.