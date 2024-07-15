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رئيس الحزب الاشتراكي في فرنسا: الأحزاب اليسارية لا تزال راغبة في تشكيل حكومة مشتركة

أخبار دولية
2024-07-15 | 03:54
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رئيس الحزب الاشتراكي في فرنسا: الأحزاب اليسارية لا تزال راغبة في تشكيل حكومة مشتركة
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رئيس الحزب الاشتراكي في فرنسا: الأحزاب اليسارية لا تزال راغبة في تشكيل حكومة مشتركة

أكد رئيس الحزب الاشتراكي في فرنسا أوليفييه فور اليوم، أن الأحزاب اليسارية لا تزال راغبة في تشكيل حكومة مشتركة بعد أن أصبحت أقوى كتلة برلمانية عقب انتخابات مبكرة، لكن من المستبعد التوصل إلى أي اتفاق هذا الأسبوع.

وقال لقناة فرانس 2 التلفزيونية: "لن يحدث شيء قبل 18 تموز"، في إشارة إلى الموعد المقرر لانعقاد الجمعية الوطنية (البرلمان) لأول مرة بعد الانتخابات.

وفاز تحالف الجبهة الشعبية الجديدة، الذي تم تشكيله على عجل ويضم الاشتراكيين والخضر والحزب الشيوعي وحزب فرنسا الأبية اليساري المتشدد والمتشكك في الاتحاد الأوروبي، في الانتخابات البرلمانية في وقت سابق من الشهر لكنه لم يتمكن من تحقيق أغلبية.

وقال فور: "سنأخذ وقتنا، لا تقلقوا".

وتمثل تصريحاته التي أدلى بها بعد أسبوع من محادثات غير مثمرة داخل التحالف تحولا في اللهجة.

وبعد فوزهم المفاجئ في انتخابات السابع من تموز، قال فور وزعماء آخرون إنهم مستعدون لتشكيل الحكومة وسيعلنون اسم المرشح لتولي منصب رئيس الوزراء في غضون أيام، غير أنه لم يتم إحراز أي تقدم منذ ذلك الحين.

ودعا الرئيس إيمانويل ماكرون الأسبوع الماضي الأحزاب الرئيسية في البرلمان الفرنسي المعلق إلى تشكيل ائتلاف قادر على حشد أغلبية "قوية"، مما يضغط على الأحزاب الأكثر اعتدالا في الجبهة الشعبية الجديدة للتخلي عن حزب فرنسا الأبية والانضمام إلى تيار الوسط الذي ينتمي إليه ماكرون.

وحتى إذا تمكن اليسار من الاتفاق على شخصية تتولى رئاسة الحكومة، لم يتضح بعد ما إذا كان ماكرون سيقبل تعيين رئيس وزراء من هذا التيار لأن أي حكومة من هذا النوع سينقصها ما يقرب من 100 مقعد في البرلمان لتشكيل أغلبية مستقرة.

أخبار دولية

فرنسا

الحزب الاشتراكي

أوليفييه فور

الأحزاب اليسارية

حكومة

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