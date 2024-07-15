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o
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o
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الكرملين: بوتين ليس لديه خطط للتواصل مع ترامب بعد محاولة اغتياله
أخبار دولية
2024-07-15 | 05:40
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الكرملين: بوتين ليس لديه خطط للتواصل مع ترامب بعد محاولة اغتياله
أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يتواصل مع المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترامب بعد محاولة الاغتيال التي تعرض لها وليس لديه أي خطط للقيام بذلك.
وردا على سؤال حول ما إذا كان سيتم تعزيز الإجراءات الأمنية حول بوتين، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن الزعيم الروسي يتمتع بالمستوى المناسب من الحماية ويتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة.
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