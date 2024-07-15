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سفينة تبلغ عن تعرضها لهجوم من قبل 3 زوارق صغيرة قبالة الحديدة اليمنية

أخبار دولية
2024-07-15 | 05:38
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سفينة تبلغ عن تعرضها لهجوم من قبل 3 زوارق صغيرة قبالة الحديدة اليمنية
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سفينة تبلغ عن تعرضها لهجوم من قبل 3 زوارق صغيرة قبالة الحديدة اليمنية

أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم، بأنها تلقت بلاغا بتعرض سفينة تجارية لهجوم من قبل ثلاثة زوارق صغيرة على بعد 70 ميلا بحريا جنوب غربي مدينة الحديدة اليمنية.

وأوضحت الهيئة أن زورقا صغيرا مسيرا اصطدم بالسفينة مرتين وأطلق زورقان صغيران مأهولان النار عليها.

وأكدت أنه السفينة وطاقمها بخير وتتجه إلى ميناء التوقف التالي، وذلك بعد أن "اتخذت تدابير حماية ذاتية".

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