وزير الخارجية البريطاني يجدد الدعوة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة

جدد وزير الخارجية البريطاني المعين حديثا ديفيد لامي خلال لقائه الرئيس الإسرائيلي الإثنين دعوته لوقف إطلاق النار في الحرب المستمرة بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة.



وكان لامي الذي يقوم بأول جولة له في الشرق الأوسط منذ الفوز الساحق الذي حققه حزب العمال في الانتخابات البريطانية، دعا الأحد خلال اجتماعه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إلى وقف إطلاق النار.



والتقى لامي برئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى وناقش معه قضية إصلاح السلطة الفلسطينية وفق مسؤولين.



وقال لامي خلال لقائه الرئيس الإسرائيلي "آمل ... أن نرى وقفا لإطلاق النار قريبا وأن نخفف من المعاناة والخسائر غير المحتملة في الأرواح التي نشهدها في غزة" بحسب ما جاء في بيان من مكتب الرئيس إسحق هرتسوغ.