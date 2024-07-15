بعد محاولة اغتيال ترامب..بيان من مديرة جهاز الخدمة السرية الاميركي

أصدرت مديرة جهاز الخدمة السرية كيمبرلي تشيتل بيانًا عقب الأحداث في بنسلفانيا، معبرة عن تعازيها لأسرة وأصدقاء كوري كومبراتور، الذي فقد حياته خلال محاولة اغتيال الرئيس الأسبق دونالد ترامب. وقد تسببت حادثة يوم السبت أيضًا في إصابة آخرين.



خلال محاولة الاغتيال، تصرف الأفراد في خدمة السرية بسرعة، حيث قام فريقهم بتحييد المسلح، ونفذ العملاء إجراءات وقائية لضمان سلامة الرئيس السابق دونالد ترامب.



بقيت تشيتل على اتصال مع الأفراد في خدمة السرية في بنسلفانيا، الذين طوقوا مسرح الجريمة حتى تولت مكتب التحقيقات الفدرالي مسؤولية التحقيق الأساسي.



تعمل خدمة السرية بالتعاون مع الوكالات الفيدرالية والولائية والمحلية لتحديد أسباب الحادثة وتنفيذ تدابير لمنع حدوث ذلك في المستقبل.



تصمم خدمة السرية الأميركية، بالتعاون مع شركائها في إنفاذ القانون والسلامة العامة، خططًا أمنية قوية لفعاليات الأمن الخاصة الوطنية التي تكون قابلة للتكيف مع التهديدات الأمنية المتطورة والمعلومات الاستخباراتية المحدثة.