زيلينسكي يقول إنّه "غير قلق" بشأن ولاية رئاسية ثانية لترامب

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الإثنين أنّه ليس قلقاً إزاء احتمال تولّي دونالد ترامب ولاية رئاسية ثانية في الولايات المتحدة، على الرغم من مؤشرات على أنّ إدارته قد تكون أكثر تعاطفاً مع الكرملين.



ومن شأن فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني أن يثير تساؤلات وشكوكاً بشأن مواصلة دعم واشنطن لأوكرانيا في وقت تكافح هذه الأخيرة في مواجهة القوات الروسية خلال عام ثالث من القتال.



وقال زيلينسكي في مؤتمر صحافي في كييف "أعتقد أنّه إذا أصبح دونالد ترامب رئيساً، سنعمل معاً. لست قلقاً بهذا الشأن".



وكان مرشح الحزب الجمهوري قد قال إنّه سيضع حدّاً للنزاع بسرعة كبيرة في حال فاز في الانتخابات الرئاسية، الأمر الذي تخشى كييف أن يعني أنّها ستضطر إلى التفاوض مع موسكو من موقع ضعيف.