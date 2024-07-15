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ألمانيا توقف شخصاً تشتبه بانتمائه لحزب الله

أخبار دولية
2024-07-15 | 10:42
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ألمانيا توقف شخصاً تشتبه بانتمائه لحزب الله
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ألمانيا توقف شخصاً تشتبه بانتمائه لحزب الله

أعلن القضاء الألماني الإثنين توقيف لبناني يشتبه بانتمائه لحزب الله لاتهامه بمحاولة "توفير مكوّنات لصنع مسيّرات" يعتقد أنها معدة للاستخدام في هجمات على إسرائيل.
     
وأوضحت النيابة العامة الألمانية في بيان أن المواطن اللبناني الذي عرفت عنه باسم فاضل ز. أوقف الأحد في سالتسغيتر بشمال البلاد.

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