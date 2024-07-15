نيجيريا والإمارات تتفقان على إستئناف السفر بين البلدين

أعلن وزير الإعلام النيجيري محمد إدريس اليوم الاثنين أن حكومتي نيجيريا والإمارات توصلتا إلى اتفاق يسمح باستئناف السفر بين البلدين.



وأشار الوزير إلى أن الاتفاق يشمل استئناف إصدار التأشيرة لحاملي جوازات السفر النيجيرية اعتبارًا من اليوم الاثنين.