توقيف مدير شركة طيران ليبية خاصة بتهمة نقل مهاجرين غير نظاميين

أُوقف المدير التجاريّ لشركة الطيران الليبية غدامس في إطار تحقيق في شأن نقل مهاجرين راغبين بدخول أراضي الولايات المتحدة عبر أراضي نيكاراغوا، وفق ما أعلنت النيابة العامة.

وتتّصل القضية برحلات جوية نظّمتها شركة الطيران الليبية الخاصة غدامس انطلاقًا من مطاري طرابلس وبنغازي.

ونقلت مئات الأشخاص الراغبين في دخول أراضي الولايات المتحدة عبر أراضي جمهورية نيكاراغوا، بالمخالفة لقواعد الهجرة النافذة، وفق بيان أصدره مكتب النائب العام.

في إطار هذا التحقيق أمرت السلطات بـ"حبس المدير التجاري في شركة غدامس للطيران، لارتكابه نشاطاً ضاراً بمصالح البلاد"، وفق ما أعلن المصدر في وقت متأخر الأحد.

وأوضح النائب العام أنّ الشركة مارست نشاطًا تمثل في تسيير رحلات جوية كان على متنها مئات الأشخاص المنتمين إلى بلدان شرق آسيا من دون مراعاة التزامات الناقل الجويّ والتشريعات الوطنية المتعلقة بالهجرة وكذلك المقتضيات المنبثقة عن الصكوك الدولية المصادق عليها.