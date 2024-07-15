الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
حلقة خاصّة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

توقيف مدير شركة طيران ليبية خاصة بتهمة نقل مهاجرين غير نظاميين

أخبار دولية
2024-07-15 | 12:53
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
توقيف مدير شركة طيران ليبية خاصة بتهمة نقل مهاجرين غير نظاميين
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
توقيف مدير شركة طيران ليبية خاصة بتهمة نقل مهاجرين غير نظاميين

أُوقف المدير التجاريّ لشركة الطيران الليبية غدامس في إطار تحقيق في شأن نقل مهاجرين راغبين بدخول أراضي الولايات المتحدة عبر أراضي نيكاراغوا، وفق ما أعلنت النيابة العامة.

     

وتتّصل القضية برحلات جوية نظّمتها شركة الطيران الليبية الخاصة غدامس انطلاقًا من مطاري طرابلس وبنغازي.

 

ونقلت مئات الأشخاص الراغبين في دخول أراضي الولايات المتحدة عبر أراضي جمهورية نيكاراغوا، بالمخالفة لقواعد الهجرة النافذة، وفق بيان أصدره مكتب النائب العام.

     

في إطار هذا التحقيق أمرت السلطات بـ"حبس المدير التجاري في شركة غدامس للطيران، لارتكابه نشاطاً ضاراً بمصالح البلاد"، وفق ما أعلن المصدر في وقت متأخر الأحد.

     

وأوضح النائب العام أنّ الشركة مارست نشاطًا تمثل في تسيير رحلات جوية كان على متنها مئات الأشخاص المنتمين إلى بلدان شرق آسيا من دون مراعاة التزامات الناقل الجويّ والتشريعات الوطنية المتعلقة بالهجرة وكذلك المقتضيات المنبثقة عن الصكوك الدولية المصادق عليها.

آخر الأخبار

أخبار دولية

طيران

ليبية

بتهمة

مهاجرين

نظاميين

LBCI التالي
قتلى في هجوم بسيارة مفخخة في مقهى مزدحم بمقديشو
المعارضة الفنزويلية تندد بـ"تصعيد القمع" قبل أسبوعين من الانتخابات الرئاسية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2024-06-30

شركة طيران إسرائيلية تقول إن عمالا أتراكا رفضوا تزويد إحدى طائراتها بالوقود بعد هبوطها اضطراريا في تركيا

LBCI
آخر الأخبار
2024-06-27

المدير العام للطيران المدني فادي الحسن لـ "جدل": الحركة في المطار لم تتأثر وخطة الطوارئ تتضمن عدة سيناريوهات وحضرنا لائحة باحتياجات المطار ومن المفترض الصيف المقبل ان نستفيد من الممر السريع

LBCI
أخبار دولية
2024-06-24

الإنتربول يعلن توقيف 219 شخصا في 39 دولة بتهمة الاتجار بالبشر

LBCI
منوعات
2024-06-24

شركة عربية تفوز بجائزة أفضل شركة طيران في العالم

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
15:21

الأردن يوقع اتفاقية قرض مع البنك الأوروبيّ للاستثمار

LBCI
أخبار دولية
15:14

تظاهرة في العراق ضدّ انقطاع الكهرباء وشحّ المياه وسط موجة الحر

LBCI
أخبار دولية
15:09

ترامب يختار فانس مرشحًا لمنصب نائب الرئيس في الانتخابات الرئاسية

LBCI
أخبار دولية
14:55

ناقلة نفط ترفع علم جزر القمر انقلبت

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
2024-07-10

كاردي بي تثير الجدل مجدداً... والسبب: حقيبة عملاقة؟! (صور)

LBCI
آخر الأخبار
13:46

الوكالة الوطنية للإعلام: غارة إسرائيلية إستهدفت بلدة كفركلا

LBCI
فنّ
2024-07-12

"سابقة معيبة وغير مهنية"...زياد برجي يرد على "الافتراءات": هذا ما قاله! (صورة)

LBCI
أمن وقضاء
04:37

اثنان من افراد عصابة سرقة محترفة في قبضة شعبة المعلومات

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

في الرياضة دموع ميسي تسبق تتويج الارجنتين..واسبانيا زعيمة القارة الاوروبية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

مهرجانات جبيل.. فرص عمل ودورة اقتصادية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

وزارة المال تطلب معلومات من المصارف عمن سددوا قروضهم بالليرة والشيكات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

فوضى باصات النقل العام.. استقواء ومحسوبيات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

كورونا Flirt.. متحور جديد يغازل صيف لبنان

LBCI
أمن وقضاء
13:27

حسناء وعائشة صامدتان في شبعا لكن الحرب أصابت رزقهما

LBCI
أخبار دولية
13:24

العالم يتحضر لولاية ترامب الثانية

LBCI
أخبار دولية
13:21

وقائع مثيرة حول المعتدي على ترامب

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:07

مقدمة النشرة المسائية 15/07/2024

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
16:15

في كان الفرنسية... دانييلا رحمة وناصيف زيتون يقضيان شهر العسل: هكذا تبدو الأجواء! (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
05:49

هيئة ادارة السير تعلن آلية تسجيل السيارات التي يفوق عمرها الـ30 عاماً

LBCI
أخبار لبنان
13:18

إليكم موعد نتائج الامتحانات الرسمية لشهادة البكالوريا الفنية

LBCI
رياضة
03:57

سائق الفورمولا 1 رالف شوماخر يعلن مثليته الجنسية... وهذا ما قاله! (صورة)

LBCI
أمن وقضاء
05:32

عقوبة الأشغال الشاقة لـ68 عاما لمتهم بمجامعة أطفاله الثلاثة... وحجته الخلاف مع زوجته!

LBCI
صحف اليوم
00:50

تسوية الكلية الحربيّة: عون وافق مقابل ضمانة من بري (الأخبار)

LBCI
منوعات
07:07

بعد العثور على بقايا منهما بحقيبتين... تحديد هوية الرجلين المقتولين: كانا على علاقة وهذه التفاصيل!

LBCI
رياضة
17:08

إسبانيا تحرز لقب بطولة أوروبا لكرة القدم 2024

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More