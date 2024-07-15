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لقاء بين حركتي فتح وحماس في بكين في نهاية الأسبوع

أخبار دولية
2024-07-15 | 13:57
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لقاء بين حركتي فتح وحماس في بكين في نهاية الأسبوع
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لقاء بين حركتي فتح وحماس في بكين في نهاية الأسبوع

أعلن مسؤولان فلسطينيان الإثنين أن حركتي فتح وحماس ستجتمعان في العشرين والحادي والعشرين من الشهر الحالي في بكين تلبية لدعوة صينية، في لقاء يعقبه اجتماع لكافة الفصائل الفلسطينية، للتباحث في سبل "إنهاء" الانقسام والوضع الراهن.
     
وأكد أمين سر المجلس الثوري في حركة فتح صبري صيدم لوكالة فرانس برس أن اللقاء سيعقد في الصين في العشرين والحادي والعشرين من شهر تموز الحالي، وأنه من الممكن أن يعقد لقاء ثنائي بين حركتي فتح وحماس قبيل انعقاد اجتماع الفصائل.
     
وسيرأس وفد حركة حماس رئيس المكتب السياسي اسماعيل هنية، فيما سيرأس وفد حركة فتح نائب رئيس الحركة محمود العالول، وفق مصادر فتح.
     
ولم تدل حماس على الفور بأي تعليق.

أخبار دولية

حركتي

وحماس

نهاية

الأسبوع

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