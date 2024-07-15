ثلاثة قتلى في حريق غابات في غرب تركيا

أعلنت سلطات إزمير في غرب تركيا أن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم الاثنين في حريق غابات بمنطقة سياحية في الولاية.



وبحسب مسؤول المحافظة سليمان البان، عثر على الجثث الثلاث في منطقة الحريق الواقعة على بعد نحو 70 كيلومترًا جنوب غرب مدينة إزمير.



وقال رئيس بلدية تشيشمي ووزير الزراعة التركي على منصة اكس إن الحريق نتج عن شرارة أثناء أعمال اللحام في حديقة منزل يقع في منطقة حرجية قبل أن ينتشر إلى غابة مجاورة.



وأشار وزير العدل التركي يلماز تونغ إلى أنه تم اعتقال أربعة أشخاص يشتبه بأنهم وراء الحريق.



وقالت السلطات إنه تمت السيطرة على ألسنة النار بواسطة قاذفات المياه ومروحيات وشاحنات صهاريج.