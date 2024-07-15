مسؤول فلسطينيّ: اسرائيل تقترف جرائم بحق المعتقلين الفلسطينيين وتشن حربًا عليهم

اتهم رئيس هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية قدورة فارس إسرائيل باقتراف جرائم بحق المعتقلين الفلسطينيين في سجونها ولا سيما معتقلو غزة.

كما اتهمها بشن حرب انتقامية عليهم، فيما الحرب محتدمة في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول.

واستمعت الهيئة إلى محاميها خالد محاجنة الذي تحدث عن عمليات الاغتصاب والتنكيل النفسيّ التي يتعرض لها الأسرى، وفق شهادات نقلها عن معتقلين من قطاع غزة زارهم في سجن عوفر الإسرائيليّ.

وقال قدورة فارس في مؤتمر صحافي إنّ إسرائيل تمارس حربًا انتقامية ضد الأسرى بين جدران السجون والمعتقلات منذ اليوم الأول لاتخاذ قرار الحرب على غزة.

ورأى فارس أن إسرائيل تتعامل مع المعتقلين الفلسطينيين بصفتهم "رهائن".

وأكّد أن "الجرائم التي تمارس وتقترف بحق الأسرى، تأتي في سياق حالة ضغط تمارس عليهم. هناك توظيف سياسي دنيء للقمع والجرائم التي تقترف بحق الأسرى".