تظاهرة في العراق ضدّ انقطاع الكهرباء وشحّ المياه وسط موجة الحر

أشعل مئات المتظاهرين في قرية في محافظة الديوانية جنوب العراق النار في إطارات السيارات لقطع طريق رئيسي احتجاجًا على انقطاع التيار الكهربائي وشحّ المياه في ظل حرارة لا تطاق، حسبما أفاد مصوّر وكالة فرانس برس.

وقال المتظاهر يوسف كمال في قرية الشافعية: "لا ماء لا زراعة، كلّها (الناس) هاجرت (إلى المدن للحصول على عمل). لا كهرباء عندنا".

وأضاف: "كنّا نحصل على الكهرباء لمدّة ساعتين، الآن (نحصل عليها) لمدّة ساعة وربع. تأتي وتنقطع، تأتي وتنقطع".

واحتشد حوالى 500 متظاهر في محيط بلدية القرية، وفق مصوّر فرانس برس. وقاموا بإحراق الإطارات لقطع طريق رئيسي يربط عدّة محافظات جنوبية.

وقامت الشرطة بتفريق المتظاهرين باستخدام الغاز المسيل للدموع والطلقات التحذيرية، كما اعتقلت حوالى عشرة متظاهرين لفترة وجيزة.