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ترامب يصل إلى مؤتمر الحزب الجمهوري مضمد الأذن وسط تصفيق حاد (صور)
أخبار دولية
2024-07-15 | 23:53
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ترامب يصل إلى مؤتمر الحزب الجمهوري مضمد الأذن وسط تصفيق حاد (صور)
وصل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الإثنين إلى المؤتمر العام للحزب الجمهوري في ميلووكي مضمّد الأذن وسط تصفيق حادّ من الجمهور، في أول ظهور علني للمرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية منذ نجاته من محاولة اغتيال السبت.
والملياردير الجمهوري الذي أصيب بخدش رصاصة في أذنه اليمنى، مما استدعى تضميدها، رفع قبضته في الهواء لتحيّة الجمهور الذي صفّق من جهته بحرارة وفرح.
أخبار دولية
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