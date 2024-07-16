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بايدن يؤكد عزمه على مناظرة ترامب مجدداً في أيلول

أخبار دولية
2024-07-15 | 23:43
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بايدن يؤكد عزمه على مناظرة ترامب مجدداً في أيلول
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بايدن يؤكد عزمه على مناظرة ترامب مجدداً في أيلول

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن عزمه على أن يخوض في أيلول المقبل مناظرة ثانية مع منافسه الجمهوري في الانتخابات الرئاسية المقبلة دونالد ترامب بعد مناظرتهما الأولى التي جرت في نهاية حزيران وكان أداؤه فيها كارثياً.
     
وقال بايدن في مقابلة مع شبكة "إن بي سي" التلفزيونية: "سأناظره في الوقت الذي اتّفقنا فيه على المناظرة (...) في أيلول".
     
وكانت الحملتان الانتخابيتان لبايدن وترامب اتّفقتا على تنظيم مناظرتين بينهما، جرت أولاهما في أتلانتا في حزيران وكان أداء بايدن فيها كارثياً.
     
وإثر تلك المناظرة تساءل كثيرون عمّا إذا بايدن سيعيد الكرّة وسط مطالبة أعداد متزايدة من الديمقراطيين بانسحاب من السباق الرئاسي.
     
ويواجه بايدن هذه الدعوات وسط شكوك تتعلق بكفاءته العقلية أثارها أداؤه خلال المناظرة عندما واجه صعوبة في إنهاء جمل أو إيصال فكرة متماسكة.
     
وخلال مقابلته مع "إن بي سي"، شدّد بايدن على "مشروعية" المخاوف المتزايدة بشأن عمره.
     
وقال: "أفهم لماذا الناس يقولون "يا إلهي، عمره 81 عاماً. كيف سيكون عندما يبلغ 83 أو 84 عاماً؟". هذا سؤال مشروع".

أخبار دولية

بايدن

مناظرة

الانتخابات الرئاسية

ترامب

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