إطلاق نار في محيط مسجد بمسقط... وسقوط قتلى

قتل أربعة أشخاص على الأقلّ وأصيب آخرون بجروح ليل الإثنين الثلاثاء في عملية إطلاق نار بمحيط أحد المساجد في مسقط، بحسب ما أعلنت الشرطة العمانية.



وقالت الشرطة في بيان مقتضب إنّها "تعاملت مع حادثة إطلاق نار في محيط أحد المساجد في منطقة الوادي الكبير، أسفر عن وفاة أربعة أشخاص وإصابة عدد آخر حسب المعلومات الأولية".



ولفتت الشرطة في بيانها إلى أنّه "تمّ اتّخاذ التدابير والإجراءات الأمنية كافة للتعامل مع الموقف، وتستكمل إجراءات جمع الاستدلالات والتحقيق".



وأفاد مستخدمون على موقع "إكس" بأنّ الحادثة وقعت قرب مسجد الإمام علي في منطقة الوادي الكبير.



ونشرت حسابات ووسائل إعلام عدة مقاطع فيديو تحقّقت وكالة فرانس برس من صحّتها، تظهر أشخاصاً يتفرّقون وسط دوي طلقات نارية قرب مسجد الإمام علي، وهم يهتفون "يا حسين" مناجاة للإمام الثالث عند الشيعة وحفيد النبي محمد.



ويحيي الشيعة هذا الأسبوع يوم عاشوراء الذي يستذكرون فيه مقتل الإمام الحسين في معركة كربلاء في 680 على أيدي جنود الخليفة الأموي يزيد بن معاوية.



وتعتبر عملية إطلاق النار التي حدثت في مسقط واقعة نادرة في سلطنة عُمان التي عادة ما تلتزم مواقف حيادية في النزاعات القائمة في المنطقة.