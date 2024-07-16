الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
البقاع
30
o
الجنوب
31
o
الشمال
34
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
30
o
متن
30
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
البقاع
30
o
الجنوب
31
o
الشمال
34
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
30
o
متن
30
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
إطلاق نار في محيط مسجد بمسقط... وسقوط قتلى
أخبار دولية
2024-07-15 | 23:59
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
إطلاق نار في محيط مسجد بمسقط... وسقوط قتلى
قتل أربعة أشخاص على الأقلّ وأصيب آخرون بجروح ليل الإثنين الثلاثاء في عملية إطلاق نار بمحيط أحد المساجد في مسقط، بحسب ما أعلنت الشرطة العمانية.
وقالت الشرطة في بيان مقتضب إنّها "تعاملت مع حادثة إطلاق نار في محيط أحد المساجد في منطقة الوادي الكبير، أسفر عن وفاة أربعة أشخاص وإصابة عدد آخر حسب المعلومات الأولية".
ولفتت الشرطة في بيانها إلى أنّه "تمّ اتّخاذ التدابير والإجراءات الأمنية كافة للتعامل مع الموقف، وتستكمل إجراءات جمع الاستدلالات والتحقيق".
وأفاد مستخدمون على موقع "إكس" بأنّ الحادثة وقعت قرب مسجد الإمام علي في منطقة الوادي الكبير.
ونشرت حسابات ووسائل إعلام عدة مقاطع فيديو تحقّقت وكالة فرانس برس من صحّتها، تظهر أشخاصاً يتفرّقون وسط دوي طلقات نارية قرب مسجد الإمام علي، وهم يهتفون "يا حسين" مناجاة للإمام الثالث عند الشيعة وحفيد النبي محمد.
ويحيي الشيعة هذا الأسبوع يوم عاشوراء الذي يستذكرون فيه مقتل الإمام الحسين في معركة كربلاء في 680 على أيدي جنود الخليفة الأموي يزيد بن معاوية.
وتعتبر عملية إطلاق النار التي حدثت في مسقط واقعة نادرة في سلطنة عُمان التي عادة ما تلتزم مواقف حيادية في النزاعات القائمة في المنطقة.
أخبار دولية
إطلاق نار
مسجد
مسقط
عُمان
عاشوراء
التالي
محادثات أميركية-إسرائيلية جديدة في واشنطن
ترامب يصل إلى مؤتمر الحزب الجمهوري مضمد الأذن وسط تصفيق حاد (صور)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
12:28
عملية دهم وتوقيف 4 أشخاص في بلدة بريتال - البقاع على أثر تعرض دورية للجيش لإطلاق نار
أمن وقضاء
12:28
عملية دهم وتوقيف 4 أشخاص في بلدة بريتال - البقاع على أثر تعرض دورية للجيش لإطلاق نار
0
أمن وقضاء
07:28
تدابير سير في النبطية بمناسبة إحياء مراسم يومي التاسع والعاشر من ذكرى عاشوراء
أمن وقضاء
07:28
تدابير سير في النبطية بمناسبة إحياء مراسم يومي التاسع والعاشر من ذكرى عاشوراء
0
أخبار دولية
2024-07-13
إجلاء ترامب من تجمع انتخابي بولاية بنسيلفانيا بعد سماع إطلاق نار
أخبار دولية
2024-07-13
إجلاء ترامب من تجمع انتخابي بولاية بنسيلفانيا بعد سماع إطلاق نار
0
آخر الأخبار
2024-07-13
إشكال في برج حمود تطور إلى إطلاق نار في شارع مرعش
آخر الأخبار
2024-07-13
إشكال في برج حمود تطور إلى إطلاق نار في شارع مرعش
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
04:47
الكرملين: روسيا بحاجة إلى فهم ما يعنيه زيلينسكي بـ"قمة سلام"
أخبار دولية
04:47
الكرملين: روسيا بحاجة إلى فهم ما يعنيه زيلينسكي بـ"قمة سلام"
0
أخبار دولية
03:07
جيش باكستان: مقتل 8 جنود في هجوم على قاعدة عسكرية شمال غرب البلاد
أخبار دولية
03:07
جيش باكستان: مقتل 8 جنود في هجوم على قاعدة عسكرية شمال غرب البلاد
0
أخبار دولية
03:03
17 قتيلًا و34 جريحًا في حادث انقلاب حافلة في أفغانستان
أخبار دولية
03:03
17 قتيلًا و34 جريحًا في حادث انقلاب حافلة في أفغانستان
0
أخبار دولية
02:56
"حدّتي العقلية جيّدة جداً"... بايدن يدافع عن قراره المضيّ في السباق الرئاسي رغم سنّه
أخبار دولية
02:56
"حدّتي العقلية جيّدة جداً"... بايدن يدافع عن قراره المضيّ في السباق الرئاسي رغم سنّه
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
17:00
محادثات للفصائل الفلسطينية في الصين في تموز في محاولة لحل الانقسامات العميقة
أخبار دولية
17:00
محادثات للفصائل الفلسطينية في الصين في تموز في محاولة لحل الانقسامات العميقة
0
منوعات
15:55
معجزة أنقذت حياته... طفل حديث الولادة يحصل على فرصة ثانية للعيش: ما القصة؟
منوعات
15:55
معجزة أنقذت حياته... طفل حديث الولادة يحصل على فرصة ثانية للعيش: ما القصة؟
0
صحف اليوم
00:23
تحذيرات من تصفية لبنان سياسياً بتمدد الشغور في إدارات الدولة (الشرق الأوسط)
صحف اليوم
00:23
تحذيرات من تصفية لبنان سياسياً بتمدد الشغور في إدارات الدولة (الشرق الأوسط)
0
موضة وجمال
2024-06-30
بـ"لوك جريء"... كلوي كارداشيان تحتفل بعيد ميلادها الـ40 على طريقة "دوللي بارتون" (فيديو)
موضة وجمال
2024-06-30
بـ"لوك جريء"... كلوي كارداشيان تحتفل بعيد ميلادها الـ40 على طريقة "دوللي بارتون" (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
16:51
فانس مرشح منصب نائب الرئيس الأميركيّ… إليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
16:51
فانس مرشح منصب نائب الرئيس الأميركيّ… إليكم التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
في الرياضة دموع ميسي تسبق تتويج الارجنتين..واسبانيا زعيمة القارة الاوروبية
تقارير نشرة الاخبار
13:47
في الرياضة دموع ميسي تسبق تتويج الارجنتين..واسبانيا زعيمة القارة الاوروبية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
مهرجانات جبيل.. فرص عمل ودورة اقتصادية
تقارير نشرة الاخبار
13:45
مهرجانات جبيل.. فرص عمل ودورة اقتصادية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
وزارة المال تطلب معلومات من المصارف عمن سددوا قروضهم بالليرة والشيكات
تقارير نشرة الاخبار
13:42
وزارة المال تطلب معلومات من المصارف عمن سددوا قروضهم بالليرة والشيكات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
فوضى باصات النقل العام.. استقواء ومحسوبيات
تقارير نشرة الاخبار
13:39
فوضى باصات النقل العام.. استقواء ومحسوبيات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
كورونا Flirt.. متحور جديد يغازل صيف لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:35
كورونا Flirt.. متحور جديد يغازل صيف لبنان
0
أمن وقضاء
13:27
حسناء وعائشة صامدتان في شبعا لكن الحرب أصابت رزقهما
أمن وقضاء
13:27
حسناء وعائشة صامدتان في شبعا لكن الحرب أصابت رزقهما
0
أخبار دولية
13:24
العالم يتحضر لولاية ترامب الثانية
أخبار دولية
13:24
العالم يتحضر لولاية ترامب الثانية
0
أخبار دولية
13:21
وقائع مثيرة حول المعتدي على ترامب
أخبار دولية
13:21
وقائع مثيرة حول المعتدي على ترامب
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
05:49
هيئة ادارة السير تعلن آلية تسجيل السيارات التي يفوق عمرها الـ30 عاماً
خبر عاجل
05:49
هيئة ادارة السير تعلن آلية تسجيل السيارات التي يفوق عمرها الـ30 عاماً
2
أخبار لبنان
13:18
إليكم موعد نتائج الامتحانات الرسمية لشهادة البكالوريا الفنية
أخبار لبنان
13:18
إليكم موعد نتائج الامتحانات الرسمية لشهادة البكالوريا الفنية
3
أمن وقضاء
05:32
عقوبة الأشغال الشاقة لـ68 عاما لمتهم بمجامعة أطفاله الثلاثة... وحجته الخلاف مع زوجته!
أمن وقضاء
05:32
عقوبة الأشغال الشاقة لـ68 عاما لمتهم بمجامعة أطفاله الثلاثة... وحجته الخلاف مع زوجته!
4
فنّ
06:58
هاندا أرتشيل تخطف الأنظار خلال بطولة ويمبلدون... هكذا أطلّت مع حبيبها! (صورة)
فنّ
06:58
هاندا أرتشيل تخطف الأنظار خلال بطولة ويمبلدون... هكذا أطلّت مع حبيبها! (صورة)
5
منوعات
07:07
بعد العثور على بقايا منهما بحقيبتين... تحديد هوية الرجلين المقتولين: كانا على علاقة وهذه التفاصيل!
منوعات
07:07
بعد العثور على بقايا منهما بحقيبتين... تحديد هوية الرجلين المقتولين: كانا على علاقة وهذه التفاصيل!
6
فنّ
09:10
بعد ارتدائها أزياء فاضحة... أصحاب المطاعم يصدرون قرارا بحق كانييه ويست وزوجته! (صورة)
فنّ
09:10
بعد ارتدائها أزياء فاضحة... أصحاب المطاعم يصدرون قرارا بحق كانييه ويست وزوجته! (صورة)
7
فنّ
06:35
ريتا حرب تحتفل بعيد ميلاد ابنتها مع نجوم "ستيليتو"... هكذا بدت الأجواء! (فيديو)
فنّ
06:35
ريتا حرب تحتفل بعيد ميلاد ابنتها مع نجوم "ستيليتو"... هكذا بدت الأجواء! (فيديو)
8
أخبار دولية
13:21
وقائع مثيرة حول المعتدي على ترامب
أخبار دولية
13:21
وقائع مثيرة حول المعتدي على ترامب
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More