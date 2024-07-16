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الحوثيون يتبنّون مهاجمة سفينيتن تجاريتين قبالة سواحل اليمن

أخبار دولية
2024-07-16 | 00:14
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الحوثيون يتبنّون مهاجمة سفينيتن تجاريتين قبالة سواحل اليمن
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الحوثيون يتبنّون مهاجمة سفينيتن تجاريتين قبالة سواحل اليمن

تبنّى المتمرّدون الحوثيون الإثنين هجومين استهدفا سفينتين تجاريتين قبالة سواحل اليمن، إحداهما بمسيّرة والثانية بمسلّحين على متن زوارق.
     
ويأتي الهجومان في خضمّ حملة يشنّها الحوثيون المدعومون من إيران ضدّ سفن يعتقدون أنها مرتبطة بإسرائيل وبريطانيا والولايات المتحدة.
     
وأعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيّين يحيى سريع في منشور على منصة إكس أنّ السفينيتن هما ناقلتا النفط "بينتلي 1" التي ترفع علم بنما و"تشيوس لايون" التي ترفع علم ليبيريا.
     
وقال المتحدث إن "بينتلي 1" استُهدفت "بعدد من الزوارق والطائرات المسيرة والصواريخ البالستية"، فيما "تشيوس لايون" استُهدفت "بزورق مسير وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة".
     
وأوضح المتحدث أن استهداف السفينتين جاء "لانتهاك الشركات المالكة لهما قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة".
     

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