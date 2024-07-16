بايدن: لا أعرف ما إذا كان إطلاق النار على ترامب سيغير مسار الانتخابات

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أنه غير متأكد مما إذا كان إطلاق النار على تجمع انتخابي لمنافسه الجمهوري دونالد ترامب سيغير مسار الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني.وقال في مقابلة مع ليستر هولت من شبكة (إن.بي.سي): "لا أعرف وأنتم لا تعرفون أيضا" ما تأثير محاولة الاغتيال التي وقعت يوم السبت.