مديرة جهاز الخدمة السرية الأميركي: لن أستقيل

شددت مديرة جهاز الخدمة السرية الأميركي كيمبرلي تشيتل على أن إطلاق النار على تجمع للمرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة دونالد ترامب "غير مقبول"، مؤكدة أنها لن تستقيل من منصبها.



وقالت لشبكة "إيه.بي.سي نيوز": "أنا مديرة جهاز الخدمة السرية، وعلي التأكد من أننا نجري مراجعة وأننا نوفر الموارد لموظفينا حسب الضرورة".